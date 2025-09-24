Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы скоро могут вернуться на международную арену

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы могут вернуться на международную арену уже в ближайшее время.

«Мы надеемся на участие наших ребят в чемпионатах мира и Европы в ближайшее время. Для этого есть определённые основания», — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».

Ранее российские фигуристы приняли участие в первом международном турнире за последние 3,5 года. Международный союз конькобежцев (ISU) сообщал, что не пускает россиян на турниры из-за вопросов безопасности. Аделия Петросян и Пётр Гуменник приняли участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм — 2026. Никаких значимых провокаций в их сторону не было.