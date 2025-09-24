У Аделии Петросян была травма мышц паха перед турниром в Пекине — источники

У российской фигуристки Аделии Петросян были повреждены мышцы паха перед квалификационным турниром в Пекине, спортсменка испытывала трудности при подготовке к соревнованию. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что травму Петросян получила ещё весной. Повреждение было временно купировано, но боль вернулась во время летней подготовки фигуристки к сезону. Петросян пропустила несколько недель тренировок.

Тренер спортсменки Этери Тутберидзе ранее сообщила, что Петросян была готова сняться с квалификационного турнира. Вместо неё могла бы выступить запасная фигуристка Алина Горбачёва.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Победа на соревновании в Пекине позволит Петросян принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.