Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

У Аделии Петросян была травма мышц паха перед турниром в Пекине — источники

У Аделии Петросян была травма мышц паха перед турниром в Пекине — источники
Аудио-версия:
Комментарии

У российской фигуристки Аделии Петросян были повреждены мышцы паха перед квалификационным турниром в Пекине, спортсменка испытывала трудности при подготовке к соревнованию. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Сообщается, что травму Петросян получила ещё весной. Повреждение было временно купировано, но боль вернулась во время летней подготовки фигуристки к сезону. Петросян пропустила несколько недель тренировок.

Тренер спортсменки Этери Тутберидзе ранее сообщила, что Петросян была готова сняться с квалификационного турнира. Вместо неё могла бы выступить запасная фигуристка Алина Горбачёва.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Победа на соревновании в Пекине позволит Петросян принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.

Материалы по теме
Лечила травму, могла отказаться, но не сдалась. Тутберидзе — о пути Петросян на отбор к ОИ
Лечила травму, могла отказаться, но не сдалась. Тутберидзе — о пути Петросян на отбор к ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android