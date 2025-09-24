Савосин: хотел программу, где я показал бы классические позиции, классическую хореографию

Трёхкратный серебряный призёр этапов Гран-при России Роман Савосин раскрыл детали своей короткой программы на сезон-2025/2026.

Савосин выиграл короткую программу на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова», набрав 84,46 балла. Произвольная программа мужчин пройдёт в четверг, 25 сентября.

— Расскажите, пожалуйста о вашей короткой программе? Кто постановщик?

— Постановщики и короткой, и произвольной программ — Егор Мурашов и Николай Шелякин.

— Насколько вам близок образ в короткой программе?

— Мне, в принципе, хотелось какую-то программу, где я мог бы показать какие-то более классические позиции, классическую хореографию и иметь возможность больше где-то покататься, поэтому мне близок этот образ. Я уже подобные, похожие программы катал, мне понравилась эта музыка, и с удовольствием под неё катаюсь.

— Что в целом скажете о вашем сегодняшнем выступлении?

— Ну, в принципе, хорошее выступление для первого старта. Конечно, есть над чем работать, но это даже хорошо. Поэтому, в целом, сегодняшним днём я доволен, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.