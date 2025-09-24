Скидки
«С чем связана смена имиджа? Скоро узнаете». Савосин — о том, что отрастил усы

Комментарии

Вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года, трёхкратный серебряный призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию Роман Савосин ответил на вопрос об отращивании усов.

— С чем связана такая смена имиджа? Фанаты уже обсуждают ваши усы…
— Ну, скоро узнаете, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

25-летний Роман Савосин выиграл короткую программу на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова», набрав 84,46 балла. Произвольная программа мужчин пройдёт в четверг, 25 сентября.

Полное интервью с Романом Савосиным можно прочитать на «Чемпионате».

