«С чем связана смена имиджа? Скоро узнаете». Савосин — о том, что отрастил усы
Вице-чемпион мира среди юниоров 2019 года, трёхкратный серебряный призёр этапов Гран-при России по фигурному катанию Роман Савосин ответил на вопрос об отращивании усов.
— С чем связана такая смена имиджа? Фанаты уже обсуждают ваши усы…
— Ну, скоро узнаете, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.
25-летний Роман Савосин выиграл короткую программу на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова», набрав 84,46 балла. Произвольная программа мужчин пройдёт в четверг, 25 сентября.
Полное интервью с Романом Савосиным можно прочитать на «Чемпионате».
