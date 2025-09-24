Савосин — о целях на сезон: если хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах

Трёхкратный серебряный призёр этапов Гран-при России Роман Савосин ответил на вопрос о своих задачах на сезон-2025/2026.

— У вас стоит какая-то конкретная задача на этот старт?

— Задача на старт — прокатать программу, войти в сезон и обратить внимание на какие-то недочёты. Даже выяснилось, что не все вращения у меня получились, мягко говоря, сделать на четвёртый уровень, поэтому есть над чем работать и, в принципе, этот старт именно для этого и есть — чтобы проверить все недочёты перед главными стартами сезона.

— А глобальные планы на сезон у вас какие?

— Глобально никаких, честно говоря, планов, потому что если хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Я стараюсь просто подготовить хорошо программы, самому подготовиться к каждому старту в хорошем состоянии и катать как можно чище каждый старт, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.