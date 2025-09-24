Скидки
Савосин — о работе над новыми ультра-си: в межсезонье прыгал флип и хотел подготовить его

Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный серебряный призёр этапов Гран-при России Роман Савосин рассказал о работе над прыжками ультра-си в преддверии сезона-2025/2026.

— Есть ли у вас какой-то контент-мечты? Может, ведётся работа над определёнными элементами?
— Я, в принципе, в межсезонье прыгал флип и хотел подготовить его, но, к сожалению, по каким-то определенным причинам — повреждениям, травмам, которые у меня были давно, мне не удалось подготовить именно такой контент. Поэтому остаёмся при том контенте, который есть. Я в произвольной программе добавляю ещё один аксель, поэтому можно даже сказать, небольшое будет усложнение.

— А сейчас у вас как здоровье? Травмы не беспокоят?
— Нет, сейчас в принципе всё в порядке. Ну, так, по мелочам у всех, я думаю, что-то когда-то беспокоит. Это спорт, это нормально. Глобально, я повторюсь, всё нормально, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Комментарии
