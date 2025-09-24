Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Елисова: на произвольную пока что два тройных акселя планируется

Комментарии

16-летняя российская фигуристка Мария Елисова, тренирующаяся у Екатерины Моисеевой, прокомментировала своё выступление в короткой программе на турнире «Памяти С.Гринькова» и поделилась планами на произвольную программу.

«В целом прокатом довольна. Ещё поработать над компонентами, а так в целом хорошо. На произвольную пока что два тройных акселя планируется. Как форму свою оценю? Ну, сейчас плюс-минус близко к прайму, так сказать. Идёт работа над четверным тулупом помимо тройного акселя», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Мария выиграла короткую программу, набрав 73,10 балла. Произвольная программа женщин пройдёт в четверг, 25 сентября.

