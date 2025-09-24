«Что с «Лигой чемпионов» — я сам бы хотел узнать». Савосин — о затишье в проекте

Вице-чемпион мира среди юниоров Роман Савосин высказал мнение о том, хотел бы он возобновления проекта «Лига чемпионов», который прошёл в сезоне-2024/2025.

— Не могу не задать вопрос, который волнует всех болельщиков — что с «Лигой чемпионов»?

— Ну, я сам бы хотел узнать. Честно говоря, не знаю. Не завершён, к сожалению, турнир. И очень жаль. Конечно, были те, кому это не очень понравилось, не очень было интересно. Были даже, так скажем, противники этого турнира. Но в любом случае этот турнир свою аудиторию нашёл. И, на мой взгляд, было интересно, может быть, даже большинству спортсменов, а может быть, даже и всем. Потому что я слышал от спортсменов только положительные отзывы об этом турнире и жаль, что он не завершён.

— В целом, есть какой-то шанс, что этот проект вернётся в новом сезоне?

— Я думаю, всегда есть шансы, мы пока не знаем, но я думаю, что рано или поздно обязательно узнаем, будет ли продолжение и будет ли подведён какой-то итог. Или же, если не будет продолжения, будет ли этот турнир в каком-то другом формате, я думаю, что рано или поздно мы все узнаем, надо только подождать, – сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

«Лига чемпионов – командное соревнование, организованное Федерацией фигурного катания на коньках России и Первым каналом. По своему формату турнир был схож с турниром Международного союза конькобежцев (ISU) для шорт-трекистов Short Track World Tour.