Елисова: рада, что получилось с первого раза приземлить тройной аксель

16-летняя российская фигуристка Мария Елисова, тренирующаяся у Екатерины Моисеевой, поделилась впечатлениями от первого взрослого старта.

«Ожидания от сезона на взрослом уровне? Хотелось бы для начала откатать хорошо два этапа Гран-при, а там — как пойдёт. Впечатления от чистого тройного акселя на первом же взрослом старте? Я рада, что получилось с первого раза его приземлить. Особенно учитывая, что новый разряд, да и всё по-новому. В целом я довольна», — сказала Елисова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Мария выиграла короткую программу на турнире «Памяти С.Гринькова», набрав 73,10 балла. Произвольная программа женщин пройдёт в четверг, 25 сентября.