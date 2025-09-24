Скидки
«Очень рад за Петю и Аделию». Савосин — об отборе Гуменника и Петросян на ОИ

Вице-чемпион мира среди юниоров Роман Савосин оценил выступление российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который прошёл в Пекине (Китай). Гуменник и Петросян одержали победу в своих видах соревнований и получили именные путёвки на Олимпийские игры – 2026.

— Следили ли вы за отборочным турниром в Пекине?
— Да, следил. Я смотрел не в прямом эфире, а некоторых отдельных спортсменов, в основном наших. И за Петю болел.

— Как оцените выступления Пети и Аделии?
— Хорошие, классные выступления. Аделия справилась, Петя справился. И, несмотря на такое давление, которое всё равно было — ведь это такой ответственный турнир, они представляли вдвоём всю нашу страну. Думаю, что здорово, что они со всем этим справились — выполнили главную задачу. Теперь будем надеяться, что они выступят на Олимпийских играх. Я за них очень рад, – сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

