Савосин: с удовольствием выступал на международных стартах, если бы была такая возможность

Вице-чемпион мира среди юниоров Роман Савосин высказался о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям, отметив, что считает участие Петра Гуменника и Аделии Петросян в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 шагом вперёд к возвращению россиян.

— Вас воодушевила новость о том, что нас допустили хоть на какие-то старты?

— Честно говоря, ничего не жду, чтобы лишний раз не обольщаться. Думаю, это уже какой-то прогресс, что хотя бы такой турнир. Ребята уже выступили, и международная арена увидела наших фигуристов, это уже прогресс, уже что-то. Нас три года нет на международных турнирах, поэтому есть какое-то продвижение.

— А вы бы сами хотели поехать на международные старты? Как думаете, получится?

— Если бы была такая возможность, конечно, с удовольствием выступал бы на международных соревнованиях. Получится или нет, опять же, не знаю. Как там всё сложится, сколько я буду кататься, когда нас допустят уже окончательно. Поэтому не знаю, загадывать не буду, – сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.