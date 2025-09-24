Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Савосин: с удовольствием выступал на международных стартах, если бы была такая возможность

Савосин: с удовольствием выступал на международных стартах, если бы была такая возможность
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-чемпион мира среди юниоров Роман Савосин высказался о допуске российских фигуристов к международным соревнованиям, отметив, что считает участие Петра Гуменника и Аделии Петросян в квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 шагом вперёд к возвращению россиян.

— Вас воодушевила новость о том, что нас допустили хоть на какие-то старты?
— Честно говоря, ничего не жду, чтобы лишний раз не обольщаться. Думаю, это уже какой-то прогресс, что хотя бы такой турнир. Ребята уже выступили, и международная арена увидела наших фигуристов, это уже прогресс, уже что-то. Нас три года нет на международных турнирах, поэтому есть какое-то продвижение.

— А вы бы сами хотели поехать на международные старты? Как думаете, получится?
— Если бы была такая возможность, конечно, с удовольствием выступал бы на международных соревнованиях. Получится или нет, опять же, не знаю. Как там всё сложится, сколько я буду кататься, когда нас допустят уже окончательно. Поэтому не знаю, загадывать не буду, – сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Они представляли вдвоём всю нашу страну». Савосин рад за Петросян и Гуменника
Эксклюзив
«Они представляли вдвоём всю нашу страну». Савосин рад за Петросян и Гуменника
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android