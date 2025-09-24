Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Анастасия Губанова планирует завершить карьеру после олимпийского сезона

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, ныне выступающая за Грузию, высказалась о продолжении своей спортивной карьеры. По её словам, нынешний олимпийский сезон-2025/2026 с большой долей вероятности станет для неё последним.

«Не буду ничего загадывать, но, скорее всего, это последний мой сезон в спорте», — приводит слова фигуристки Sport24.

Напомним, ранее Губанова выиграла квоту для участия в Олимпийских играх в Милане. Она стала второй на квалификационном турнире в Пекине. Победу в соревновании одержала россиянка Аделия Петросян.

Олимпийский сезон станет последним и для трёхкратной чемпионки мира японки Каори Сакамото.

