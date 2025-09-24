Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Хабибуллина и Княжук пропустят контрольные прокаты сборной России

Фигуристы Хабибуллина и Княжук пропустят контрольные прокаты сборной России
Комментарии

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в соревнованиях спортивных пар, пропустят контрольные прокаты, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Сообщается, что партнёрша имеет проблемы со здоровьем, не позволяющие ей выступить.

«Спортивная пара Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука не выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге по состоянию здоровья партнерши», — приводит слова источника ТАСС.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 27 и 28 сентября в Санкт-Петербурге.

В прошлом году Хабибуллина и Княжук стали третьими на чемпионате России и выиграли серебро финала национального Гран-при.

Материалы по теме
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный пропустят контрольные прокаты сборной России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android