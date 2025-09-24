Фигуристы Хабибуллина и Княжук пропустят контрольные прокаты сборной России

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, выступающие в соревнованиях спортивных пар, пропустят контрольные прокаты, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Сообщается, что партнёрша имеет проблемы со здоровьем, не позволяющие ей выступить.

«Спортивная пара Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука не выступит на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге по состоянию здоровья партнерши», — приводит слова источника ТАСС.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 27 и 28 сентября в Санкт-Петербурге.

В прошлом году Хабибуллина и Княжук стали третьими на чемпионате России и выиграли серебро финала национального Гран-при.