Фигурное катание

Алиса Лью сообщила об изменении своей короткой программы для олимпийского сезона

Алиса Лью сообщила об изменении своей короткой программы для олимпийского сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира американская фигуристка Алиса Лью сообщила об изменении своей короткой программы для наступившего олимпийского сезона-2025/2026. Поводом послужила трагическая история, случившаяся в Америке. 17 сентября в интернете появилась информация, что в автомобиле известного певца D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк) в Лос-Анджелесе обнаружили останки тела 15-летней девочки, пропавшей год назад. По делу ведётся расследование.

«Как многие из вас знают, недавно я дебютировала со своей новой короткой программой сезона-2025/26. Однако в свете последних новостей мы с командой выбираем другое направление, соответствующее моим ценностям. Не терпится начать мозговой штурм, хочу быть уверена, что творческий процесс не будет поспешным. А пока буду выступать со знакомыми программами», – написала Лью на личной странице в соцсетях.

Короткая программа Лью, которую она показала на турнире Lombardia Trophy, была поставлена под композицию «This Is How It Feels» исполнителей D4vd и Laufey.

