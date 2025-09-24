Скидки
Видео: Туктамышева, которой приписывают отношения с Гуменником, смотрит его прокат

Комментарии

Появилось видео, на котором чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева смотрит прокат произвольной программы серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в мужском одиночном катании Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который прошёл в Пекине.

Гуменник стал победителем отборочного к Олимпиаде-2026 турнира в Пекине и завоевал квоту на Игры в Милане (Италия). В сумме за выступление в короткой и произвольной программах россиянин получил от судей 262,82 балла.

Отметим, ещё весной в ряде СМИ появилась информация, что у Туктамышевой и Гуменника роман. Позднее Елизавета призвала не верить подобным слухам.

Тактика устрашения. Гуменник грамотно «продал» себя судьям, чтобы взять медаль Олимпиады
