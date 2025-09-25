Петросян и Гуменник примут участие в контрольных прокатах сборной России в Петербурге

Победители олимпийского квалификационного турнира Skate to Milano в Пекине в одиночных разрядах российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник примут участие в контрольных прокатах сборной России, сообщает пресс‑служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Контрольные прокаты национальной команды с участием Петросян и Гуменника состоятся в Санкт‑Петербурге 27 и 28 сентября.

20 и 21 сентября Петросян и Гуменник заняли первые места в одиночном женском и одиночном мужском катании соответственно по итогам олимпийского отборочного турнира в Пекине. Это позволит им стать единственными представителями российского фигурного катания на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо в нейтральном статусе в случае прохождения дополнительной проверки МОК.

Видео: Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой