Названы все участники контрольных прокатов сборной России, Семененко нет в списке

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт‑Петербурге 27 и 28 сентября.
Женщины
1. Акатьева Софья;
2. Горбачёва Алина;
3. Гущина Ксения;
4. Двоеглазова Алиса;
5. Муравьёва Софья;
6. Петросян Аделия;
7. Садкова Дарья;
8. Фролова Анна;
9. Яметова Вероника.
Мужчины
1. Гуменник Пётр;
2. Дикиджи Владислав;
3. Кондратюк Марк;
4. Лутфуллин Глеб;
5. Самсонов Даниил;
6. Угожаев Николай.
Парное катание
1. Бойкова Александра / Козловский Дмитрий;
2. Меренкова Вероника / Галимов Даниль;
3. Мишина Анастасия / Галлямов Александр;
4. Мухортова Анастасия / Евгеньев Дмитрий;
5. Осокина Елизавета / Грицаенко Артем;
6. Чикмарева Екатерина / Янченков Матвей;
7. Щербинина Таисия / Петров Артем.
Танцы на льду
1. Григорьева Василиса / Артющенко Евгений;
2. Кагановская Василиса / Некрасов Максим;
3. Кузьмина Милана / Студеникин Дмитрий;
4. Леонтьева Софья / Горелкин Даниил;
5. Миронова Екатерина / Устенко Евгений;
6. Пасечник Елизавета / Чиризано Дарио;
7. Степанова Александра / Букин Иван;
8. Шевченко Софья / Ежлов Андрей;
9. Щербакова Анна / Гончаров Егор.
Отметим, что в списках участников контрольных прокатов отсутствует двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко.
