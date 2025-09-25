Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названы все участники контрольных прокатов сборной России, Семененко нет в списке

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт‑Петербурге 27 и 28 сентября.

Женщины

1. Акатьева Софья;

2. Горбачёва Алина;

3. Гущина Ксения;

4. Двоеглазова Алиса;

5. Муравьёва Софья;

6. Петросян Аделия;

7. Садкова Дарья;

8. Фролова Анна;

9. Яметова Вероника.

Мужчины

1. Гуменник Пётр;

2. Дикиджи Владислав;

3. Кондратюк Марк;

4. Лутфуллин Глеб;

5. Самсонов Даниил;

6. Угожаев Николай.

Парное катание

1. Бойкова Александра / Козловский Дмитрий;

2. Меренкова Вероника / Галимов Даниль;

3. Мишина Анастасия / Галлямов Александр;

4. Мухортова Анастасия / Евгеньев Дмитрий;

5. Осокина Елизавета / Грицаенко Артем;

6. Чикмарева Екатерина / Янченков Матвей;

7. Щербинина Таисия / Петров Артем.

Танцы на льду

1. Григорьева Василиса / Артющенко Евгений;

2. Кагановская Василиса / Некрасов Максим;

3. Кузьмина Милана / Студеникин Дмитрий;

4. Леонтьева Софья / Горелкин Даниил;

5. Миронова Екатерина / Устенко Евгений;

6. Пасечник Елизавета / Чиризано Дарио;

7. Степанова Александра / Букин Иван;

8. Шевченко Софья / Ежлов Андрей;

9. Щербакова Анна / Гончаров Егор.

Отметим, что в списках участников контрольных прокатов отсутствует двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко.

