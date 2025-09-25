Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Названы все участники контрольных прокатов сборной России, Семененко нет в списке

Названы все участники контрольных прокатов сборной России, Семененко нет в списке
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт‑Петербурге 27 и 28 сентября.

Женщины

1. Акатьева Софья;
2. Горбачёва Алина;
3. Гущина Ксения;
4. Двоеглазова Алиса;
5. Муравьёва Софья;
6. Петросян Аделия;
7. Садкова Дарья;
8. Фролова Анна;
9. Яметова Вероника.

Мужчины

1. Гуменник Пётр;
2. Дикиджи Владислав;
3. Кондратюк Марк;
4. Лутфуллин Глеб;
5. Самсонов Даниил;
6. Угожаев Николай.

Парное катание

1. Бойкова Александра / Козловский Дмитрий;
2. Меренкова Вероника / Галимов Даниль;
3. Мишина Анастасия / Галлямов Александр;
4. Мухортова Анастасия / Евгеньев Дмитрий;
5. Осокина Елизавета / Грицаенко Артем;
6. Чикмарева Екатерина / Янченков Матвей;
7. Щербинина Таисия / Петров Артем.

Танцы на льду

1. Григорьева Василиса / Артющенко Евгений;
2. Кагановская Василиса / Некрасов Максим;
3. Кузьмина Милана / Студеникин Дмитрий;
4. Леонтьева Софья / Горелкин Даниил;
5. Миронова Екатерина / Устенко Евгений;
6. Пасечник Елизавета / Чиризано Дарио;
7. Степанова Александра / Букин Иван;
8. Шевченко Софья / Ежлов Андрей;
9. Щербакова Анна / Гончаров Егор.

Отметим, что в списках участников контрольных прокатов отсутствует двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко.

Видео: Самая зрелая чемпионка мира по фигурному катанию

Материалы по теме
Официально
Петросян и Гуменник примут участие в контрольных прокатах сборной России в Петербурге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android