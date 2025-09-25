Скидки
Фигурное катание

Алексей Мишин рассказал, почему Семененко не выступит на контрольных прокатах

Заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал о причине отсутствия своего ученика двукратного чемпиона России в одиночном катании Евгения Семененко на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 27 и 28 сентября в Санкт-Петербурге.

«9 сентября получил травму колена, он сейчас не катается», – приводит слова Мишина ТАСС.

В контрольных прокатах у мужчин выступят Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов и Николай Угожаев.

Отметим, что в контрольных прокатах примут участие Пётр Гуменник и Аделия Петросян, которые ранее одержали победу на квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходил в Пекине (Китай), и получили именные квоты на участие в Играх.

