Ученица Тутберидзе Лебедева — о прокате ПП: хочется компоненты улучшать, скольжение

13-летняя российская фигуристка Дарья Лебедева рассказала о своей произвольной программе и поделилась впечатлениями от проката на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова».

«Постановщик произвольной программы — Антон Владимирович Шибнев, музыка — «Цирк дю Солей». Не получился тулуп в прокате, также хочется компоненты улучшать, скольжение. Почему случилась ошибка на тулупе? Не докатила, пошла спиной на прыжок. Главный вывод по итогам соревнования — больше надо работать над скольжением, компонентами, вращениями. Оценка за выступление на турнире? Можно было и лучше», — сказала Лебедева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Дарья получила 127,76 балла за произвольную программу. С результатом в 186,55 балла она заняла промежуточное первое место.