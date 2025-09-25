Скидки
Фигурное катание

Ученица Тутберидзе Лебедева объяснила, почему выступила уже на третьем старте подряд

Ученица Тутберидзе Лебедева объяснила, почему выступила уже на третьем старте подряд
Комментарии

13-летняя российская фигуристка Дарья Лебедева поделилась, почему приехала уже на третье соревнование подряд, отметив, что ей необходимо накатывать программы ради более легкого выступления во время соревнований.

«Это уже третий старт подряд для меня. С чем связана такая интенсивность? Накатываю программы. Думаю, что становится легче катать. Над чем особенно буду работать в сезоне? Над скольжением, компонентами», — сказала Лебедева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Дарья получила 127,76 балла за произвольную программу. С результатом в 186,55 балла она заняла промежуточное 1-е место.

