Сарафанова — о прокате ПП: очень рада, что получилось наконец-то показать четверной лутц

13-летняя российская фигуристка Майя Сарафанова, тренирующаяся в ЦСКА, высказалась о своём выступлении в произвольной программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова».

«Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать. Как бы обрадовалась и чуть-чуть, можно сказать, расслабилась. Тренеры после выступления похвалили, сказали про ошибки. Ну, в принципе, довольны», — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Майя получила 206,53 балла на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова» и завоевала серебряную медаль.

