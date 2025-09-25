Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сарафанова: оценка за короткую программу — такое себе, произвольная — достаточно неплохо

Сарафанова: оценка за короткую программу — такое себе, произвольная — достаточно неплохо
Аудио-версия:
Комментарии

13-летняя российская фигуристка Майя Сарафанова, тренирующаяся в ЦСКА, оценила свои выступления на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова».

«Какую оценку поставлю за выступления на турнире? Ну, по короткой — такое себе. По произвольной — достаточно неплохо. Какой опыт вынесу из этого соревнования? Идти, работать и не расстраиваться, если что-то не получается. Всегда бороться до конца и не расслабляться в середине программы. Над чем особенно буду работать в сезоне? Над четверным и над программой», — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Майя получила 206,53 балла на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова» и завоевала серебряную медаль.

Материалы по теме
Сарафанова — о прокате ПП: очень рада, что получилось наконец-то показать четверной лутц
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android