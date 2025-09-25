Сарафанова: оценка за короткую программу — такое себе, произвольная — достаточно неплохо

13-летняя российская фигуристка Майя Сарафанова, тренирующаяся в ЦСКА, оценила свои выступления на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова».

«Какую оценку поставлю за выступления на турнире? Ну, по короткой — такое себе. По произвольной — достаточно неплохо. Какой опыт вынесу из этого соревнования? Идти, работать и не расстраиваться, если что-то не получается. Всегда бороться до конца и не расслабляться в середине программы. Над чем особенно буду работать в сезоне? Над четверным и над программой», — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Майя получила 206,53 балла на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова» и завоевала серебряную медаль.