Хрулёв — об ошибках в прокате ПП: на сальхове не дотолкнулся, на лутце перед собой пошёл

13-летний российский фигурист Ярослав Хрулёв, тренирующийся в штабе Этери Тутберидзе, рассказал о своей произвольной программе и оценил выступление на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова».

«Постановщик произвольной — Георгий Владимирович Похилюк. Музыка — «Богемская рапсодия». Каждый рассказывает свою идею в этой музыке, каждый показывает всё, что может. Близок ли такой образ? Да, мне нравится.

Что думаю о прокате? Я наработал всё, что смог в данный момент. Не получился лутц второй, а так первый был хороший, второй чуть не дошёл. На сальхове недокрут. Из-за чего такие ошибки случились? На сальхове я не дотолкнулся, а на лутце перед собой пошёл. Тренеры сказали, что надо больше нарабатывать, больше катать на тренировках», — сказал Хрулёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Ярослав получил 138,81 балла за произвольную программу на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова». Общая сумма — 199,42 балла.