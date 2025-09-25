Скидки
Фигурное катание Новости

Хрулёв: планирую выучить тройной аксель. И прыгать три или четыре четверных в ПП

13-летний российский фигурист Ярослав Хрулёв, тренирующийся в штабе Этери Тутберидзе, оценил выступления всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова» и поделился своими планами на сезон.

«Как оценю этот старт? Короткую я откатал не очень, многое не получилось. А произвольную — более-менее. Главный вывод после соревнования — надо на тренировках больше катать, работать. Планы на сезон? Я планирую выучить тройной аксель, он был близок у меня, но пока нет. И прыгать три или четыре четверных в программе. На этот сезон будет нормально три-четыре четверных», — сказал Хрулёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Ярослав получил 138,81 балла за произвольную программу на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова». Общая сумма — 199,42 балла.

