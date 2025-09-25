Хрулёв: высокая конкуренция в группе Тутберидзе подталкивает, стараюсь быть лучше всех

13-летний российский фигурист Ярослав Хрулёв рассказал о переходе из академии «Ангелы Плющенко» в штаб Этери Тутберидзе.

«Как тренировки у Тутберидзе? Очень дружелюбный штаб, тренеры с большим опытом. Ну и вообще мне очень нравится у них. В чём отличия от прошлого штаба? Я не могу прям точно сказать в чём, но по-другому вообще всё. Высокая конкуренция в группе подталкивает, я стараюсь больше работать, быть лучше всех.

Смотрел прокаты одногруппниц и по телефону, и тут. Вику Стрельцову смотрел, когда я приехал. Я со всеми хорошо общаюсь», — сказал Хрулёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Ярослав получил 138,81 балла за произвольную программу на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова». Общая сумма — 199,42 балла.