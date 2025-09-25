Фигуристка Дзепка — о победе на турнире памяти Гринькова: верю, что это не мой максимум

Российская фигуристка София Дзепка оценила своё выступление на турнире «Памяти С. Гринькова», на котором одержала победу.

«Результат короткой программы конкретно с технической точки зрения показал, что нужно больше работать над непрыжковыми элементами и более внимательно к ним относиться. В произвольной тоже нужно будет подрихтовать, так сказать, некоторые элементы, уделить им больше внимания – и прыжковым, и непрыжковым. В общем, всё примем к сведению и продолжим работать.

Что сказали тренеры? Сперва меня похвалили, а потом указали на недочёты. Конкретно сказали, какие непрыжковые элементы были выполнены не до конца. И что нужно над ним работать больше, потому что это неудовлетворительно, так сказать.

Оценю своё выступление на турнире на семёрочку, наверное. Мне сложно, если честно, оценить свою форму. Хочется верить в то, что я продолжаю её набирать и это не мой максимум», — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Дзепка является победительницей Российско-китайских молодёжных зимних игр (2025), бронзовым призёром финала Гран-при России среди юниоров (2024), победителем этапов Гран-при среди юниоров. В 2025 году она победила на турнире «Памяти Сергея Гринькова» среди юниорок, набрав 221,15 балла за две программы. В произвольной программе фигуристка прыгнула два четверных тулупа, один из которых – в каскаде.