Фигурное катание Новости

Дзепка рассказала, что пока не работает над четверным сальховом

Дзепка рассказала, что пока не работает над четверным сальховом
Победительница турнира «Памяти С. Гринькова» по фигурному катанию среди юниоров София Дзепка рассказала, что на данный момент не работает над четверным сальховом.

«Над чем буду работать в сезоне? Я постараюсь поддерживать все элементы на высоком уровне. Наверное, над программами больше всего.

Четверной сальхов? Отвечу так — пока я не сильно работаю над ним. Мы не формулировали для себя цели на сезон, если честно. Но да, некоторый прогресс есть», — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Дзепка является победительницей Российско-китайских молодёжных зимних игр (2025), бронзовым призёром финала Гран-при России среди юниоров (2024), победителем этапов Гран-при среди юниоров. В 2025 году она победила на турнире «Памяти Сергея Гринькова» среди юниорок, набрав 221,15 балла за две программы. В произвольной программе фигуристка прыгнула два четверных тулупа, один из которых – в каскаде.

