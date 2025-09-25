Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионы России Степанова и Букин снялись с контрольных прокатов в Санкт-Петербурге

Комментарии

Пятикратные призёры чемпионатов Европы, четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин снялись с контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 28 сентября.

Отметим, что Федерация фигурного катания на коньках России не стала делать отдельного заявления касательно снятия Степановой и Букина и причин такого решения, ФФККР просто вычеркнула пару из списка участников контрольных прокатов.

Фото: скриншот из телеграм-канала ФФККР

Ранее тренер танцевального дуэта Александр Жулин ставил под сомнение участие подопечных в контрольных прокатах. По его словам, в ночь на 21 сентября Букину экстренно прооперировали зуб и Иван может не успеть восстановиться к старту.

