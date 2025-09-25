Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юниорка Дзепка — о Петросян и Гуменнике: очень радуюсь за наших ребят

Юниорка Дзепка — о Петросян и Гуменнике: очень радуюсь за наших ребят
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка София Дзепка высказалась о выступлении Петра Гуменника и Аделии Петросян на квалфиикационном турнире в Пекине.

«Смотрела ли олимпийский отбор? Да, смотрела. Очень радуюсь за наших ребят», — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян стали победителями квалификационного турнира в Пекине в мужском и женском одиночном катании. Победа на турнире позволяет спортсменам принять участие в Олимпиаде в Италии.

Дзепка является победительницей Российско-китайских молодёжных зимних игр (2025), бронзовым призёром финала Гран-при России среди юниоров (2024), победителем этапов Гран-при среди юниоров. В 2025 году она победила на турнире «Памяти Сергея Гринькова» среди юниорок, набрав 221,15 балла за две программы. В произвольной программе фигуристка прыгнула два четверных тулупа, один из которых – в каскаде.

Материалы по теме
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
Эксклюзив
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android