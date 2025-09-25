Юниорка Дзепка — о Петросян и Гуменнике: очень радуюсь за наших ребят

Российская фигуристка София Дзепка высказалась о выступлении Петра Гуменника и Аделии Петросян на квалфиикационном турнире в Пекине.

«Смотрела ли олимпийский отбор? Да, смотрела. Очень радуюсь за наших ребят», — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян стали победителями квалификационного турнира в Пекине в мужском и женском одиночном катании. Победа на турнире позволяет спортсменам принять участие в Олимпиаде в Италии.

Дзепка является победительницей Российско-китайских молодёжных зимних игр (2025), бронзовым призёром финала Гран-при России среди юниоров (2024), победителем этапов Гран-при среди юниоров. В 2025 году она победила на турнире «Памяти Сергея Гринькова» среди юниорок, набрав 221,15 балла за две программы. В произвольной программе фигуристка прыгнула два четверных тулупа, один из которых – в каскаде.