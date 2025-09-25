Ученица Липницкой рассказала о ПП, поставленной под музыку из фильма «Джокер 2»

16-летняя российская фигуристка Анна Ляшенко, тренирующаяся у олимпийской чемпионки 2014 года в командном первенстве Юлии Липницкой, рассказала о своей новой произвольной программе.

«У меня произвольная программа новая, ставил её Никита Михайлов. Музыка из фильма «Джокер 2». Долго искали музыку на произвольную программу. У меня в голове была какая-то идея — может быть, часы, что-то такое. Но тренеры предложили попробовать саундтрек из «Джокера». Начали ставить, и вот так получилось, что всё подошло.

Что самое сложное в постановке? Передавать образ, улыбаться, менять эмоции, потому что Джокер всё-таки в фильме и грустит, и злится, и радуется, и воодушевляется, и влюблена, и всё такое», — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Ляшенко получила 200,93 балла на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова» и заняла четвёртое место.