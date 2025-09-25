Юниорка Дзепка рассказала, за кем следит на международной арене

София Дзепка, выигравшая турнир «Памяти С. Гринькова» по фигурному катанию среди юниорок, рассказала, за какими фигуристами следит на международной арене.

— В целом вы следите за международными стартами?

— Наверное, только за самыми крупными: чемпионат мира, финал Гран-при. Что касается этапов — я могу посмотреть выборочно какие-то программы. Особенно у каких-то спортсменов, за которыми я слежу — их новые программы, которые они сейчас демонстрируют на этапах. Я могу посмотреть конкретно их прокат. Целиком выступления на этапах — чтобы я там села и пересмотрела весь старт, всех участников — я так не делаю.

— А у вас есть фавориты на международной арене?

— Скажем, есть те спортсмены, за которыми мне интересно следить. Например, Илья Малинин — конечно же, как его можно не упомянуть. Меня на чемпионате мира прошлого сезона очень зацепила короткая программа Алисы Лью. Тоже стараюсь смотреть её программы, потому что мне интересно, как она будет развиваться к Олимпиаде. И в основном я слежу за лидерами — Каори Сакамото, например.

Из женщин слежу за первой десяткой чемпионата мира. Среди мужчин меня очень цепляет катание Кевина Аймоза, у него всегда очень креативные программы. Недавно я также смотрела программы Адама Сяо Хим Фа. Его совместное творчество с Бенуа Ришо — это тоже очень оригинальные постановки, которые встречаются редко.

Такие образы, которые они взяли, очень интересные костюмы — в общем, прям заморочились над идеями. Мне очень нравятся прыжки у Николая Мемолы. В целом я слежу за русскими спортсменами, которые перешли кататься за другие страны. Или за спортсменами, которые тренируются в России — за Мишем Шайдоровым, например. Топовых танцоров и парников тоже рассматриваю, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.