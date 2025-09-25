Ученица Липницкой Ляшенко оценила своё первое выступление на взрослом уровне

16-летняя российская фигуристка Анна Ляшенко, тренирующаяся у олимпийской чемпионки 2014 года в командном первенстве Юлии Липницкой, высказалась о своём выступлении на Всероссийских соревнованиях «Памяти С. Гринькова». Анна получила 200,93 балла и заняла четвёртое место.

«Всегда есть над чем работать, но на сегодня я довольна. Какой вывод сделаю для следующих соревнований? Ну, во-первых, надо доучивать элементы ультра-си, усложняться, поправлять скольжение, дорожки накатывать, чтобы все были четвёртого уровня, над вращениями ещё работать, чтобы были больше надбавки, ну и так далее. Из элементов ультра-си работаю над тройным акселем и четверным риттбергером», — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.