Юниорка Дзепка: у чемпиона Европы Сяо Хим Фа не самые однозначные образы в этом сезоне

Победительница турнира «Памяти С. Гринькова» по фигурному катанию София Дзепка считает, что у чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа не самые однозначные образы в программах текущего сезона.

— Вы упомянули необычные программы Адама Сяо Хим Фа. Вы бы хотели попробовать себя в подобном стиле? Потому что он у вас более классический, балетный.

— Я думаю, что если смотреть на стиль программ и катание у Адама, то хотела бы попробовать. Другой вопрос, что у него не самые однозначные образы в этом сезоне. Они вызвали спорные эмоции у публики, поэтому с этой точки зрения я бы осторожно выбирала, что я хотела бы попробовать.

— А в целом какое-то новое амплуа попробовать? У вас до этого был блюз.

— Да, конечно, мне хотелось бы попробовать. Но мы будем искать что-то новое конкретно для меня, для следующего сезона. Пока что на этот сезон оставим эти две программы, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Дзепка является победительницей Российско-китайских молодёжных зимних игр (2025), бронзовым призёром финала Гран-при России среди юниоров (2024), победителем этапов Гран-при среди юниоров. В 2025 году она победила на турнире «Памяти Сергея Гринькова» среди юниорок, набрав 221,15 балла за две программы. В произвольной программе фигуристка прыгнула два четверных тулупа, один из которых – в каскаде.