Вероника Яметова выиграла женский турнир на мемориале Гринькова

18-летняя российская фигуристка Вероника Яметова стала победительницей женского турнира на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова», которые прошли в Москве. В сумме за короткую и произвольную программы Яметова получила от судей 208,97 балла.

Фигурное катание. Турнир памяти Гринькова, Москва. Одиночное катание, женщины. Итоги:

1. Вероника Яметова – 208,97 балла.

2. Мария Захарова – 206,96.

3. Елизавета Куликова – 201,69.

4. Анна Ляшенко – 200,93.

5. Камилла Нелюбова – 197,46.

6. Мария Елисова – 194,08.

Отметим, что по итогам короткой программы лидером турнира являлась Мария Елисова (73,10 балла). Она опережала Яметову на 3,10 балла.