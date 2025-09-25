Вероника Яметова выиграла женский турнир на мемориале Гринькова
18-летняя российская фигуристка Вероника Яметова стала победительницей женского турнира на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова», которые прошли в Москве. В сумме за короткую и произвольную программы Яметова получила от судей 208,97 балла.
Фигурное катание. Турнир памяти Гринькова, Москва. Одиночное катание, женщины. Итоги:
1. Вероника Яметова – 208,97 балла.
2. Мария Захарова – 206,96.
3. Елизавета Куликова – 201,69.
4. Анна Ляшенко – 200,93.
5. Камилла Нелюбова – 197,46.
6. Мария Елисова – 194,08.
Отметим, что по итогам короткой программы лидером турнира являлась Мария Елисова (73,10 балла). Она опережала Яметову на 3,10 балла.
