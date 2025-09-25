Скидки
Ляшенко: рада, что, наверное, с первого раза получится сдать норматив «Мастера спорта»

16-летняя российская фигуристка Анна Ляшенко, тренирующаяся у олимпийской чемпионки 2014 года в командном первенстве Юлии Липницкой, поделилась впечатлениями от первого соревнования на взрослом уровне.

«Эмоции от первого старта на взрослом уровне? Я очень рада, что с первого раза, наверное, получится сдать норматив на «Мастера спорта», потому что набрала технику и откатала чисто. Чем отличается атмосфера взрослых стартов от юниорских? Из-за того, что я ростом не очень большая к своему возрасту и здесь много высоких, плюс люди старше — тут и 20-летние есть фигуристки, поэтому интересно получается, что катаешься с более взрослыми, берёшь какой-то от них опыт.

Чего ждала от этого соревнования? Честно говоря, именно на этих стартах была задача откатать чисто и сдать норматив «Мастера спорта». Чувствую ли больше давления на взрослом уровне? Наверное, нет. Всё-таки нужно, как я люблю говорить, побеждать себя, бороться с самим собой и катать чисто», — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Анна получила 200,93 балла на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова» и заняла четвёртое место.

