Ляшенко раскрыла, какие слова сказала ей Липницкая после 4-го места на мемориале Гринькова

16-летняя российская фигуристка Анна Ляшенко, тренирующаяся у олимпийской чемпионки 2014 года в командном первенстве Юлии Липницкой, раскрыла, как её тренерский штаб отреагировал на её четвёртое место на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова».

«Реакция тренеров на прокат? Юлия Вячеславовна похвалила, сказала: «Всё, молодец, работаем дальше». Что сказала перед выходом на лёд? Честно говоря, я уже не помню. Это всё как-то спонтанно. Сказала, наверное: «Настройся, соберись, спокойно, как на тренировках».

Делится ли Юлия Вячеславовна опытом из своей карьеры? Конечно. Она передаёт свой опыт каждый день, постоянно. Самый ценный совет, который получила от неё? Не знаю, она как-то так это говорит без какой-то определённой точности. Постоянно какие-то слова поддержки и так далее», — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

