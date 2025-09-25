Скидки
Ученица Липницкой Ляшенко рассказала, что выделяет Юлию среди других тренеров

16-летняя российская фигуристка Анна Ляшенко, тренирующаяся у олимпийской чемпионки 2014 года в командном первенстве Юлии Липницкой, раскрыла, что выделяет её тренера среди других.

«Что выделяет Липницкую среди других специалистов? Юлия Вячеславовна очень справедливая. Чувствую ли особую ответственность, тренируясь у такой известной фигуристки? Ответственность есть всегда и даже не столь зависит от того, у кого ты тренируешься. Нет, от этого тоже зависит, конечно, но всё равно ответственность есть всегда, потому что на тренировках ты работаешь, и хочется это показывать на соревнованиях, а не валять, падать и косячить. Всегда хочется показывать то, что ты наработала», — сказала Ляшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

