Григорий Фёдоров стал победителем мемориала Гринькова, Савосин занял второе место

20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров стал победителем мужского турнира на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова», которые прошли в Москве. В сумме за короткую и произвольную программы Фёдоров получил от судей 249,66 балла.
Фигурное катание. Турнир памяти Гринькова, Москва. Одиночное катание, мужчины. Итоги:
1. Григорий Фёдоров — 249,66.
2. Роман Савосин — 235,45.
3. Александр Мельников — 228,70.
4. Артём Ковалёв — 216,00.
5. Артемий Маринин — 210,22.
6. Илья Мавлянов – 208,07.
Отметим, что после короткой программы лидером соревнований являлся серебряный призёр ЧМ-2019 среди юниоров Роман Савосин, однако в произвольной программе Роман стал только третьим, а в итоговой таблице отдал первую строчку Фёдорову.