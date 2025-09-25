Скидки
Григорий Фёдоров стал победителем мемориала Гринькова, Савосин занял второе место

Григорий Фёдоров стал победителем мемориала Гринькова, Савосин занял второе место
Аудио-версия:
20-летний российский фигурист Григорий Фёдоров стал победителем мужского турнира на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова», которые прошли в Москве. В сумме за короткую и произвольную программы Фёдоров получил от судей 249,66 балла.

Фигурное катание. Турнир памяти Гринькова, Москва. Одиночное катание, мужчины. Итоги:

1. Григорий Фёдоров — 249,66.
2. Роман Савосин — 235,45.
3. Александр Мельников — 228,70.
4. Артём Ковалёв — 216,00.
5. Артемий Маринин — 210,22.
6. Илья Мавлянов – 208,07.

Отметим, что после короткой программы лидером соревнований являлся серебряный призёр ЧМ-2019 среди юниоров Роман Савосин, однако в произвольной программе Роман стал только третьим, а в итоговой таблице отдал первую строчку Фёдорову.

Вероника Яметова выиграла женский турнир на мемориале Гринькова
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
