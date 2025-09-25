Юниорка Дзепка — о международных стартах: будем ждать и надеяться

Фигуристка София Дзепка, выигравшая турнир «Памяти С. Гринькова» по фигурному катанию среди юниорок, выразила надежду на возвращение российских спортсменов на международную арену.

— Мы говорили о зарубежных стартах, а есть ли у вас желание показать себя на международной арене?

— Конечно. Это, наверное, ни с чем не сравнимые опыт и эмоции, которые любой спортсмен мечтает испытать. Мы будем ждать, когда политическая ситуация наладится. И, в общем, ждать и надеяться.

— Вы почувствовали радость от того, что нас допустили хоть на какие-то старты?

— Меня опять-таки радует, что есть какие-то сдвиги в этой ситуации. Хотелось бы, конечно, чтобы не было никаких проблем вообще. Но это я говорю об идеальном мире, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Дзепка является победительницей Российско-китайских молодёжных зимних игр (2025), бронзовым призёром финала Гран-при России среди юниоров (2024), победителем этапов Гран-при среди юниоров. В 2025 году она победила на турнире «Памяти Сергея Гринькова» среди юниорок, набрав 221,15 балла за две программы. В произвольной программе фигуристка прыгнула два четверных тулупа, один из которых – в каскаде.