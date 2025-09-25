Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Такого у меня ещё не было». Савосин рассказал о курьёзе на турнире памяти Гринькова

«Такого у меня ещё не было». Савосин рассказал о курьёзе на турнире памяти Гринькова
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 среди юниоров российский фигурист Роман Савосин рассказал, как отреагировал на заминку с музыкой перед его произвольной программой на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова». Судьи включили фигуристу хиты Адриано Челентано, под которые он выступал в прошлом году. Роман в итоге занял второе место, за две программы набрав 235,45 балла.

— Какая у вас была реакция на заминку с музыкой?
— Неожиданность, конечно же, но это моя оплошность, я не ту музыку отправил — прошлогоднюю. Такого у меня ещё не было.

— Вас это как-то сбило, возможно?
— Я думаю, что да, безусловно. Ну, я не хочу оправдываться, однако всё-таки в каком-то смысле однозначно повлияло. Потому что и выключился, и включился обратно несколько раз. В итоге катал программу, и вообще не было ощущения, что это соревнования, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
Григорий Фёдоров стал победителем мемориала Гринькова, Савосин занял второе место
Материалы по теме
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
Эксклюзив
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android