«Такого у меня ещё не было». Савосин рассказал о курьёзе на турнире памяти Гринькова

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 среди юниоров российский фигурист Роман Савосин рассказал, как отреагировал на заминку с музыкой перед его произвольной программой на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова». Судьи включили фигуристу хиты Адриано Челентано, под которые он выступал в прошлом году. Роман в итоге занял второе место, за две программы набрав 235,45 балла.

— Какая у вас была реакция на заминку с музыкой?

— Неожиданность, конечно же, но это моя оплошность, я не ту музыку отправил — прошлогоднюю. Такого у меня ещё не было.

— Вас это как-то сбило, возможно?

— Я думаю, что да, безусловно. Ну, я не хочу оправдываться, однако всё-таки в каком-то смысле однозначно повлияло. Потому что и выключился, и включился обратно несколько раз. В итоге катал программу, и вообще не было ощущения, что это соревнования, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.