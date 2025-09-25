Юниорка Дзепка восхитилась вращениями Валиевой

Российская фигуристка София Дзепка рассказала, что её восхищают вращения в программах Камилы Валиевой.

— Вы упомянули, что смотрите и наших спортсменов. Может, на кого-то вы особенно равняетесь?

— У меня нет эталонов в фигурном катании. Я скорее подмечаю какие-то сильные стороны каждого спортсмена и стараюсь сравнить с собой. То есть перенести на себя и попытаться развить что-то, что мне понравилось у другого. Например, мне всегда очень нравились вращения Камилы Валиевой. Допустим, я посмотрела её программу и поняла, над чем мне нужно ещё работать, чтобы стремиться к совершенству.

Ну и так у каждого спортсмена. Конкретно, за кем я слежу в российском фигурном катании? Если честно, слежу за большинством, практически за всеми. Очень интересно будет посмотреть контрольные прокаты, которые пройдут уже в эти выходные, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.