«Плохо, я недоволен». Савосин оценил свой прокат ПП на мемориале Гринькова

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 среди юниоров российский фигурист Роман Савосин поделился впечатлениями от первого старта в новом сезоне.

— В целом как оцените прокат произвольной программы?

— Плохо. Сегодня недоволен прокатом, потому что готов был лучше проехать, это однозначно. Но в любом случае ничего страшного, есть над чем работать. Как минимум буду теперь внимательно следить, когда отправляю музыку.

— А за весь старт какую оценку можете поставить?

— Я неплохо оцениваю этот старт в любом случае. Короткая была неплохая, да, допустил помарку, однако это всё рабочие моменты для начала сезона, нормальные, допустимые. И, в общем-то, сегодня где-то и физики не хватило, и понятно, что и ситуация такая сложилась нестандартная. Я думаю, что у меня есть время подготовиться дальше к следующим стартам. Всё это рабочие моменты, которые нарабатываются. В целом расцениваю форму как хорошую на данный момент, на данном этапе в любом случае, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Роман получил 235,45 балла на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова» и занял второе место.