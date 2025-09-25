Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дзепка: Медведева вкладывает душу в каждый прокат

Дзепка: Медведева вкладывает душу в каждый прокат
Комментарии

Российская фигуристка София Дзепка, выигравшая турнир «Памяти С. Гринькова» среди юниорок, рассказала, что в детстве ей импонировало катание серебряного призёра Олимпиады-2018 Евгении Медведевой.

— Ранее вы говорили, что восхищались Евгенией Медведевой. Кто был вашим кумиром в детстве?
— Ну да, мне очень нравилось катание Евгении Медведевой. Очень запомнится её артистизм и то, как она вкладывает душу в каждый свой прокат. Но я не могу сказать, что она была для меня каким-то эталоном. Я не пытаюсь её копировать как-то. Однако опять-таки её сильные стороны я стараюсь у себя тоже проработать, как и достоинства многих других спортсменов, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
Эксклюзив
«Нравилось катание Медведевой, её артистизм». София Дзепка — о кумирах и планах на сезон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android