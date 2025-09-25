Дзепка: Медведева вкладывает душу в каждый прокат

Российская фигуристка София Дзепка, выигравшая турнир «Памяти С. Гринькова» среди юниорок, рассказала, что в детстве ей импонировало катание серебряного призёра Олимпиады-2018 Евгении Медведевой.

— Ранее вы говорили, что восхищались Евгенией Медведевой. Кто был вашим кумиром в детстве?

— Ну да, мне очень нравилось катание Евгении Медведевой. Очень запомнится её артистизм и то, как она вкладывает душу в каждый свой прокат. Но я не могу сказать, что она была для меня каким-то эталоном. Я не пытаюсь её копировать как-то. Однако опять-таки её сильные стороны я стараюсь у себя тоже проработать, как и достоинства многих других спортсменов, — сказала Дзепка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.