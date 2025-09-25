Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Савосин — о мемориале Гринькова: не было задачи медали завоёвывать, даже и баллы набирать

Савосин — о мемориале Гринькова: не было задачи медали завоёвывать, даже и баллы набирать
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 среди юниоров российский фигурист Роман Савосин оценил своё выступление на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова». Савосин лидировал после короткой программы, однако ошибки в ПП не позволили ему выиграть золото.

Фигурное катание. Турнир памяти Гринькова, Москва. Одиночное катание, мужчины. Итоги:

1. Григорий Фёдоров — 249,66.
2. Роман Савосин — 235,45.
3. Александр Мельников — 228,70.

— Какие у вас эмоции от выигранной медали?
— Никаких, честно говоря. Здесь, в общем-то, не было задачи медали завоёвывать, даже, в общем-то, и баллы набирать. Здесь задача была прокататься, посмотреть, какие есть недочёты с вращениями и так далее.

— А тренеры вам что сказали после выступления?
— Честно говоря, на этот вопрос всегда тяжело найти ответ, потому что в этот момент особо не слышишь, что тебе говорит тренер, и не запоминаешь. Но ничего особенного не сказали. Не поняли, почему я сорвал тулуп второй. Не знаю, как он выглядел со стороны. Наверное, да, можно было выезжать. То, что помню, что сказал тренер, остальное ничего не помню, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Такого у меня ещё не было». Савосин рассказал о курьёзе на турнире памяти Гринькова
Материалы по теме
«Они представляли вдвоём всю нашу страну». Савосин рад за Петросян и Гуменника
Эксклюзив
«Они представляли вдвоём всю нашу страну». Савосин рад за Петросян и Гуменника
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android