Савосин — о мемориале Гринькова: не было задачи медали завоёвывать, даже и баллы набирать

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 среди юниоров российский фигурист Роман Савосин оценил своё выступление на Всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова». Савосин лидировал после короткой программы, однако ошибки в ПП не позволили ему выиграть золото.

Фигурное катание. Турнир памяти Гринькова, Москва. Одиночное катание, мужчины. Итоги:

1. Григорий Фёдоров — 249,66.

2. Роман Савосин — 235,45.

3. Александр Мельников — 228,70.

— Какие у вас эмоции от выигранной медали?

— Никаких, честно говоря. Здесь, в общем-то, не было задачи медали завоёвывать, даже, в общем-то, и баллы набирать. Здесь задача была прокататься, посмотреть, какие есть недочёты с вращениями и так далее.

— А тренеры вам что сказали после выступления?

— Честно говоря, на этот вопрос всегда тяжело найти ответ, потому что в этот момент особо не слышишь, что тебе говорит тренер, и не запоминаешь. Но ничего особенного не сказали. Не поняли, почему я сорвал тулуп второй. Не знаю, как он выглядел со стороны. Наверное, да, можно было выезжать. То, что помню, что сказал тренер, остальное ничего не помню, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.