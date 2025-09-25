Савосин: давно как-то сбривал бороду, оставлял усы. Друзья шутили, что я похож на Меркьюри

Серебряный призёр чемпионата мира – 2019 среди юниоров российский фигурист Роман Савосин рассказал, как у него родилась идея поставить новую произвольную программу под песни группы Queen.

— Расскажите о вашей новой произвольной программе.

— Это Queen, Фредди Меркьюри, такой, можно сказать, мини-концерт Live Aid на стадионе «Уэмбли»: «Радио Гага», «Богемская Рапсодия» и в конце – We Will Rock You. Идея давно зрела поставить именно эту программу, и в этом сезоне я решился сделать.

— То есть вы предложили идею?

— Да, предложил я идею. Ну, я в одном интервью рассказывал, что давно как-то сбривал бороду, оставлял усы. Друзья шутили, что я похож на Фредди Меркьюри. И примерно с того момента появилась мысль воплотить эту идею.

— Насколько активно вы участвовали в процессе постановки?

— Я всегда, в общем-то, участвую в процессе постановки. Благо, что работаю над программами со своими друзьями, которым полностью доверяю — с Колей Шелякиным и Егором Мурашовым. И мы как-то вместе работаем. Основную, конечно, часть постановки предлагают они, но я могу что-то добавить, что-то подкорректировать, и вместе ищем подходящие какие-то движения — то, что подходит программам.

— Вам комфортно в выбранном образе и музыке?

— Мне полностью комфортно. Мне, в принципе, нравится творчество группы Queen. Раньше как-то я слышал фоном хиты группы Queen, они всегда вокруг нас, постоянно где-то звучат настолько, что мы уже даже не обращаем на них внимания. А тут я как-то прочитал и книгу Фредди Меркьюри, и всю эту историю, и даже как-то стал фанатом этой группы в процессе. Мне очень нравятся и музыка, и группа в целом, и программа катательная, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.