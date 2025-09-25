Скидки
«Образ почтальона Печкина для «Русского вызова»? Рассмотрим». Савосин — о своих усах

Вице-чемпион мира среди юниоров Роман Савосин ответил, хотел ли бы взять из-за своих усов образ почтальона Печкина из «Простоквашино» для турнира «Русский вызов». Фигурист также рассказал, что уже думал над новой постановкой для турнира шоу-программ.

— С усами вы вот настолько планировали влиться в образ Фредди Меркьюри?
— Да, однозначно. Ну, я говорю, что, в принципе, из этих усов-то и появилось всё.

— А реакцию болельщиков на вашу смену имиджа видели?
— Нет, вообще ничего не видел.

— В комментариях один болельщик предположил, что у вас будет образ почтальона Печкина из «Простоквашино». Не хотели бы взять такую тему для «Русского вызова»? Подходит и под хорошее настроение, и под русскую тематику.
— Ну не знаю, посмотрим, какая тема ещё будет. Если в прошлом году было хорошее настроение, может быть, в этом году будет наоборот. Рассмотрим. Над «Русским вызовом», в принципе, уже так чуть-чуть задумываемся, что можно будет сделать.

— То есть какие-то конкретные идеи уже имеются, но вы их не планируете рассказывать пока?
— Не идеи, а так скажем, какие-то мысли. Мы с Колей Шелякиным работали над «Русским вызовом» и в первый раз, когда я выступал, и во второй раз. Сейчас мы с ним обсуждали, я ему говорил: «Давай уже будем потихонечку думать, что делать на «Русский вызов». Поэтому потихонечку, какие-то мысли есть, вариантов пока нет, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

