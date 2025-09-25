Скидки
Фигурное катание

Савосин: влияет ли на меня отсутствие международки? Нет, мне достаточно наших соревнований

Вице-чемпион мира среди юниоров Роман Савосин рассказал, следит ли за международными соревнованиями, а также ответил, влияет ли на него их отсутствие.

— Вчера мы говорили о зарубежных стартах, а вы вообще следите за международными соревнованиями?
— На самом деле, не особо. Я, в принципе, не особо много смотрю фигурное катание. В основном за нашими стартами следил, когда этапы наши проходят, то слежу. А за международными — не особо. За результатами всегда слежу, а прям, чтобы смотреть прокаты — бывает не часто.

— Фавориты у вас есть? Может, пересматриваете какие-то определённые программы?
— Пересмотреть, наверное, вряд ли, но спортсменов, которые импонируют, конечно, предостаточно. Предостаточно и там, и у нас в стране тоже достаточно спортсменов, которые мне нравятся как фигуристы. У меня раньше был фигурист, за которого переживал, болел — это Хавьер Фернандес. Вот сейчас таких спортсменов нет, однако те, которые импонируют, достаточно много.

— А на вас как-то влияет отсутствие международных стартов?
— Нет, абсолютно никак не влияет, мне достаточно наших соревнований. Конечно, как я и говорил вчера, я бы с удовольствием выступил на международных соревнованиях, если бы такая возможность была. Но тем не менее меня удовлетворяют выступления в России, — сказал Савосин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

