Анна Щербакова сообщила, что сыграет роль Белоснежки в ледовом шоу Плющенко

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года, многократная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова раскрыла, какую роль сыграет в ледовом шоу Евгения Плющенко «Белоснежка», которое пройдёт с 27 декабря по 4 января в Москве.

«До нашей волшебной новогодней сказки на льду «Белоснежка» осталось всего 92 дня.

Я ещё никогда не выступала на льду с классическим балетом. Но мне кажется, то, что мы для вас придумали в этом году, будет наполнено особой магией единства льда и балета. На фантастической красоты сцене под музыку Вивальди вы увидите смену четырёх времён года.

Приоткрываю тайну:

  • за шоу я сменю три платья! И вы скоро узнаете почему;
  • мой волшебный плащ будет весом 10 кг;
  • моим принцем будет – чемпион России и Европы Дмитрий Алиев;
  • королём – легенда мирового фигурного катания Евгений Плющенко;
  • самому старшему гномику – 14 лет, а младшему – всего пять.

Думаю, что вы догадались, кто это.

Моя карета уже приехала из Бельгии, как и нереальной красоты новогодняя ель, и часть декораций. Для сказки уже сшито 470 костюмов. У меня главная и очень красивая роль Белоснежки, которую я очень люблю. Я надеюсь, вы полюбите эту сказку, как и я – всем сердцем», — написала Щербакова в социальных сетях.

