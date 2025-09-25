Результаты первого дня турнира Nebelhorn Trophy — 2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 сентября, в Оберстдорфе (Германия) стартовал турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy — 2025. С короткими программами выступили мужчины, спортивные пары и женщины. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня турнира.

Nebelhorn Trophy — 2025. Короткая программа. Мужчины.

1. Стивен Гоголев (Канада) — 90,19.

2. Эндрю Торгашев (США) — 87,35.

3. Кадзуки Томоно (Япония) — 86,43.

4. Лукас Бричги (Швейцария) — 84,16.

5. Роман Садовский (Канада) — 78,44.

Nebelhorn Trophy — 2025. Короткая программа. Спортивные пары.

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 78,19.

2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 77,61.

3. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 67,42.

4. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 66,82.

5. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 65,85.

Nebelhorn Trophy — 2025. Короткая программа. Женщины

1. Джиа Шин (Корея) — 74,47.

2. Амбер Гленн (США) — 73,69.

3. Изабо Левито (США) — 71,10.

4. Монэ Тиба (Япония) — 69,24.

5. Кайя Райтер (Швейцария) — 64,46.