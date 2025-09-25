Результаты первого дня турнира Nebelhorn Trophy — 2025

Сегодня, 25 сентября, в Оберстдорфе (Германия) стартовал турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy — 2025. С короткими программами выступили мужчины, спортивные пары и женщины. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня турнира.
Nebelhorn Trophy — 2025. Короткая программа. Мужчины.
1. Стивен Гоголев (Канада) — 90,19.
2. Эндрю Торгашев (США) — 87,35.
3. Кадзуки Томоно (Япония) — 86,43.
4. Лукас Бричги (Швейцария) — 84,16.
5. Роман Садовский (Канада) — 78,44.
Nebelhorn Trophy — 2025. Короткая программа. Спортивные пары.
1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 78,19.
2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 77,61.
3. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 67,42.
4. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 66,82.
5. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 65,85.
Nebelhorn Trophy — 2025. Короткая программа. Женщины
1. Джиа Шин (Корея) — 74,47.
2. Амбер Гленн (США) — 73,69.
3. Изабо Левито (США) — 71,10.
4. Монэ Тиба (Япония) — 69,24.
5. Кайя Райтер (Швейцария) — 64,46.