«Приятно начинать с личного рекорда». Хазе/Володин — о выступлении на Nebelhorn Trophy

Немецкие фигуристы Никита Володин и Минерва Фабьенне Хазе, выступающие в спортивных парах, рассказали о своих впечатлениях после короткой программы на турнире Nebelhorn Trophy — 2025.

Хазе: Сезон начался очень хорошо. Всегда приятно начинать с личного рекорда — сегодня были очень хорошие ощущения. Мы считаем, что разница в этом сезоне по сравнению с предыдущими заключается в том, что все уже немного лучше подготовлены. Сейчас, в сентябре, все, кажется, более мотивированы, приложили дополнительные усилия. Здорово, что здесь, в Оберстдорфе, проходят соревнования такого высокого уровня.

Поскольку наше танго было поставлено лично под нас, мы смогли добавить небольшие нюансы в хореографию и акценты в отдельных частях программы.

Володин: Большое спасибо всем, кто поздравил меня с получением немецкого гражданства. Сейчас это уже почти не новость, потому что я столько раз об этом говорил, но это было очень приятное чувство, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

После короткой программы на Nebelhorn Trophy — 2025 Хазе и Володин занимают второе место. Пара получила за прокат 77,61 балла.

Ранее Никита Володин представлял Россию, с сезона-2023/2024 он выступает за Германию. Вместе с партнёршей Минервой Фабьенне Хазе он является чемпионом Европы (2025), серебряным (2025) и бронзовым (2024) призёром чемпионатов мира.